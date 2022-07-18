Рада уволила Марину Лазебную с должности министра социальной политики

Верховная Рада уволила Марину Лазебную с должности главы Министерства социальной политики Украины. Лазебная возглавляла Минсоцполитики с марта 2020 года.

Рада приняла заявление об отставке Лазебной

За увольнение Марины Лазебной с должности министра социальной политики Украины проголосовало 277 депутатов, сообщает 24 канал. Лазебная еще 15 июля подала заявление об отставке.

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Марина Лазебная в фейсбуке прокомментировала решение депутатов принять заявление об отставке.

Этот личный год я прожила вот так. Усталая, но счастливая, что от меня есть польза людям. Нашим невероятным, мужественным, искренним, лучшим в мире людям,

– написала она.

Проект постановления об отставке Лазебной подала скандальная Галина Третьякова. Ранее она цинично прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова в чате партии "Слуга народа", отметив, что "на одного врага меньше".

Следует напомнить, что осенью 2021 года на Банковой начали искать замену Лазебной. Кресло министра зашаталось из-за ее отношений с председателем комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики Галиной Третьяковой.

У Третьяковой якобы был конфликт с Лазебной. Кроме этого, министром были недовольны и другие нардепы.

Шмыгаль прокомментировал отставку Лазебной

Решение Верховной Рады согласовать отставку Марины Лазебной прокомментировал глава правительства Денис Шмыгаль. Премьер отметил, что правительство с Лазебной запустило ряд программ для поддержки граждан.

Два года работы в условиях пандемии, 145 дней – во время полномасштабной войны. Правительство совместно с Минсоцполитики с Мариной Владимировной во главе запустило ряд программ для поддержки граждан. При всех вызовах мы последовательно повышали пенсии и социальные выплаты. В пилотных регионах заработала Единая информационная система социальной сферы. Много важной и образцовой работы было сделано. Спасибо министру за результативную работу,

– написал Шмыгаль.

Лазебную заменит Оксана Жолнович

Главой Министерства социальной политики, вероятно, станет руководитель Департамента социальной политики и здравоохранения Офиса Президента Оксана Жолнович. Об этом сообщил нардеп Ярослава Железняк, отметив, что это произойдет скоро.

Нардеп Алексей Гончаренко также сообщил, что Оксана Жолнович – кандидат на пост министра социальной политики. По его словам, Рада планирует 19 июля рассмотреть ее назначение.

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