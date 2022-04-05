В Совете Безопасности ООН показали жуткое видео с замученными россиянами людьми

5 апреля 2022 , 19:15
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Источник:

Суспільне

Ужасные преступления россиян в Украине ужаснули весь мир. Истории Бучи, Ирпеня, Мариуполя и других украинских городов показали намерения России относительно всего цивилизованного мира.

Сегодня, 5 апреля, состоялось заседание Совбеза ООН. Россия пыталась убедить всех, что кадры из Бучи – фейк, но им никто не поверил. Президент Украины Владимир Зеленский призвал реформировать ООН, забрать у России право вето, а также рассказал, что творит Россия в Украине. 

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Жуткое видео в Совбезе ООН

В ходе заседания участникам Совбеза ООН показали кадры преступлений российских оккупантов в Украине. На страшные фото просто смотреть несказанно трудно. 

Весь цивилизованный мир увидел, что творит Россия в Украине и к чему будет приводить промедление в решениях и действиях, которые навсегда остановят агрессора. 

Кадры преступлений России в Украине, которые показали Совбез ООН:

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Автор: Ярослав Сиваківський