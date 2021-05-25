Советник Байдена пообещал привлечь Лукашенко к ответственности

США вместе с ЕС и другими партнерами привлекут режим Александра Лукашенко к ответственности. Таким образом Запад отреагирует на перехват самолета Ryanair и арест журналиста Романа Протасевича в Минске.

Об этом советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил во время разговора с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, проинформировали в Белом доме.

Читайте также У Тихановской говорят, что задержание Протасевича готовил сам Лукашенко

Салливан ясно дал понять, что Соединенные Штаты в координации с ЕС и другими союзниками и партнерами будут привлекать режим Лукашенко к ответственности,

– говорится в сообщении.

В то же время советник президента США осудил перехват самолета компании Ryanair и арест Романа Протасевича. Штаты также требуют немедленного освобождения журналиста и других политзаключенных в Беларуси.

В администрации Джо Байдена добавили: "Салливан заявил о решительной поддержке Соединенными Штатами требований белорусского народа в отношении демократии, прав человека и основных свобод".

В заключение он отметил необходимость проведения в Беларуси свободных и справедливых выборов под наблюдением ОБСЕ для урегулирования критической ситуации, которая есть сегодня в стране.

Задержание Протасевича: что известно

Самолет компании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, 23 мая вынужденно посадили в Минске.

Все потому, что появилась информация якобы о минировании, хотя взрывчатку так и не нашли. Сообщение о потенциальной опасности поступило от белорусских диспетчеров.

На борту находились 123 пассажира. Среди них экс-редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его сняли с рейса и задержали.

Журналисту грозит до 15 лет заключения из-за уголовных дел, возбужденных против него в Беларуси.

К теме Сдавленный голос и следы побоев: МВД Беларуси показало первое видео с Протасевичем