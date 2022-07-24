Что делать во время авианалета или артобстрела, как пройти минное поле: советы, которые могут спасти

Уже пять месяцев мы живем в состоянии полномасштабной войны. Враг чрезвычайно коварен. Так что угрозы от него следует ожидать как с неба, так и на земле. Рассказываем, как сохранить себе жизнь.

российские военные продолжают ежедневно наносить ракетные удары по Украине. Но следует также помнить об угрозе авианалета или артобстрела. Это особенно актуально на временно оккупированных территориях или в прилегающих к ним регионах. Не менее важно правильно обращаться с минами.

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В Силах территориальной обороны ВСУ поделились советами для украинских военных. Сразу же оговоримся, что они могут быть полезны и гражданским. Так что не игнорируйте их. С их помощью можно спастись во время авианалета, артиллерийского обстрела или передвижения по минному полю.

Как спастись во время авианалета

Прежде всего следует не поддаваться панике. Запомните, что она – ваш злейший враг. Если так случилось, что он застал вас на открытом участке, необходимо лечь и не поднимать голову. Более того, следует максимально прижаться к земле. При наличии хоть какого-нибудь убежища – переползите к нему.

Ни в коем случае не пытайтесь бежать. Резкие движения однозначно будут замечены пилотом. Так что не становитесь его живой мишенью.

Что касается вертолета, то здесь тоже следует понимать механику действий этого типа воздушных судов. Они сначала совершают поворот (если находятся на слишком малой высоте для нанесения удара – поднимаются), а потом уже бьют.

Советы военных во время воздушного налета на открытой местности. Следует придерживаться следующего алгоритма действий:

из всего имеющегося у вас оружия ведите групповой огонь, ваша задача – создать зону заградительного огня по курсу движения самолета перед воздушным судном; найдите себе укрытие – это может быть яма от взрыва или толстое дерево; разойдитесь и избегайте скопления; если нужно бежать, чтобы спасти себе жизнь, делайте это не прямо по курсу самолета, ваша задача – бежать под углом, чтобы минимизировать риски.

Как спастись во время артиллерийских обстрелов

Прежде всего необходимо перебраться в окоп и залечь как можно глубже. Помните, что от его глубины зависят ваши шансы на выживание. Между прилетами желательно поднимать голову над бруствером на уровень глаз. Внимательно наблюдайте, ведь враг вполне может нанести повторный удар в перерыве.

При обстреле следует лечь на землю и ни в коем случае не подниматься. А при наличии паузы между атаками – переползти до укрытия, чтобы быть чуть ниже уровня земли.

Важно! Если снаряд попадает, например, в деревья, кусты электроопоры, то взрывается он в воздухе. А это становится причиной увеличения площади поражения. Более того, в таком случае осколки могут достаточно хаотично изменять траекторию своего движения.

В случае ранения помощь необходимо оказывать только после завершения обстрела. Помните, что у врага очень много боеприпасов, поэтому атака может начаться в любой момент.

Как пройти минное поле

Ни в коем случае не снимайте шлемы, а также бронежилеты. Не рискуйте своей жизнью.

Поскольку враг щедро засеивает минами территории во время отступления, нужно уметь избегать угрозы. Существует не менее двух способов это сделать.

В первом случае движение начинает разведчик-сапер. Мины нажимного действия он маркирует, чтобы их видели другие. Для этого можно использовать стикеры, листы бумаги или что-либо другое, что привлечет внимание. Ответственная миссия лежит на том, кто замыкает колонну. Ему нужно будет все эти отметки снять. Это позволит врагу не выявить следы передвижения наших военных.

В случае, если вы обнаружили растяжку, то к ней прикасаться нельзя ни в коем случае. Это как раз рассмотрение второго способа. Нашедшему ее военному необходимо встать на колени перед растяжкой. Задача других – переступать через него.

Эксперты подчеркивают, что для передвижения по минному полю следует использовать свои же следы, если говорится о возвращении. В случае стирания следов необходимо использовать следующие советы. По крайней мере, в первые 200 метров. Итак:

попробуйте передвигаться на корточках, в то же время ползти или становиться на колени не стоит;

будьте внимательны, осторожны и медленны во время передвижения;

вам понадобится нож, металлический прут, заостренная палка или другой похожий предмет для прочеса территории. Необходимо аккуратно под углом 45 градусов втыкать предмет в землю впереди себя, чтобы иметь возможность проложить безопасный маршрут;

если вы обнаружили твердый предмет – не пытайтесь его раскопать и достать;

в случае откапывания мины – не пытайтесь ее разминировать, лучше просто пометить, где она расположена.

Советы, приведенные выше, могут спасти жизнь вам и вашим побратимам.

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