російські військові продовжують щодня завдавати ракетних ударів по Україні. Але слід також пам'ятати про загрозу авіанальоту або артобстрілу. Це особливо актуально на тимчасово окупованих територіях або в регіонах, які межують з ними. Не менш важливо правильно поводитись з мінами.

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У Силах територіальної оборони ЗСУ поділились порадами для українських військових. Відразу ж обмовимось, що вони можуть бути корисними і для цивільних. Тож не ігноруйте їх. З їхньою допомогою можна врятуватись під час авіанальоту, артилерійського обстрілу або пересування мінним полем.

Як врятуватись під час авіанальоту

Передовсім слід не піддаватись паніці. Запам'ятайте, що вона – ваш найлютіший ворог. Якщо так сталось, що він застав вас на відкритій ділянці, то необхідно лягти та не підіймати голову. Ба більше, слід максимально втиснутись в землю. За наявності бодай якогось сховку – переповзіть до нього.

Важливо! Ні в якому разі не намагайтесь бігти. Різкі рухи однозначно будуть поміченими пілотом. Тож не ставайте його живою мішенню.

Що стосується гелікоптера, то тут теж слід розуміти механіку дій цього типу повітряних суден. Вони спочатку здійснюють поворот (якщо перебувають на надто малій висоті для завдавання удару – підіймаються), а потім уже б'ють.

Поради для військових під час повітряного нальоту на відкритій місцевості. Слід дотримуватись такого алгоритму дій:

з усієї наявної у вас зброї ведіть груповий вогонь, ваша задача – створити зону загороджувального вогню за курсом руху літака перед повітряним судном; знайдіть собі укриття – це може бути яма від вибуху або товсте дерево; розійдіться й уникайте скупчення; якщо необхідно бігти, щоб врятувати собі життя, робіть це не прямо за курсом літака, ваша задача – бігти під кутом, щоб мінімізувати ризики.

Як врятуватись під час артилерійського обстрілу

Передовсім необхідно перебратись в окоп і залягти якомога глибше. Пам'ятайте, що саме від його глибини залежать ваші шанси на виживання. Між "прильотами" бажано підіймати голову над бруствером на рівень очей. Пильно спостерігайте, адже ворог цілком може завдати повторного удару у перерві.

Під час обстрілу слід лягти на землю та ні в якому разі не підійматись. А за наявності паузи між атаками – переповзти до укриття, щоб бути бодай трохи нижче рівня землі.

Важливо! Якщо снаряд влучає, наприклад, у дерева, кущі електроопори, то вибухає він у повітрі. А це стає причиною збільшення площі ураження. Ба більше, в такому випадку осколки можуть досить хаотично змінювати траєкторію свого руху.

У випадку з пораненням, то необхідно допомогу надавати лише по завершенню обстрілу. Пам'ятайте, що у ворога надзвичайно багато боєприпасів, тож атака може розпочатись у будь-який момент.

Надзвичайно важливо! Ні в якому разі не знімайте шоломи, а також бронежилети. Не ризикуйте власним життям.

Як пройти мінне поле

Оскільки ворог щедро засіює мінами території під час свого відступу, потрібно вміти уникати загрозу. Існує щонайменше два способи це зробити.

У першому випадку рух починає розвідник-сапер. Міни натискної дії він маркує, щоб їх бачили інші. Для цього можна використовувати стікери, аркуші паперу або будь-що інше, що приверне увагу. Відповідальна місія стоїть на тому, хто замикає колону. Йому необхідно буде усі ці позначки зняти. Це дозволить ворогові не виявити слідів пересування наших військових.

У випадку, якщо ви виявили розтяжку, то її торкатись не можна ні в якому разі. Це якраз розгляд другого способу. Військовому, який на неї натрапив, необхідно стати на коліна перед розтяжкою. Задача інших – переступати через нього.

Експерти підкреслюють, що для пересування мінним полем слід використовувати свої ж сліди, якщо мовиться про повернення. У разі стирання слідів необхідно буде використати ці поради. Принаймні у перші 200 метрів. Отже:

спробуйте пересуватись навприсядки, натомість повзти або ставати на коліна не варто;

будьте уважними, обережними та повільними під час пересування;

вам знадобиться ніж, металевий прут, загострена палиця або подібний інший предмет задля прочісування території. Необхідно акуратно під кутом 45 градусів встромляти предмет у землю поперед себе, щоб мати можливість прокласти безпечний маршрут;

якщо ви виявили твердий предмет – не намагайтесь його розкопати й дістати;

у разі відкопування міни – не намагайтесь її розмінувати, краще просто позначити, де вона розташована.

Поради, наведені вище, можуть врятувати життя вам і вашим побратимам або посестрам.

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