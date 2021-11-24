Соответствующую позицию Устенко высказал в авторской программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале. Он заверил, что есть четкие критерии, чтобы считать пятого президента олигархом.

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"По моему мнению, Порошенко – олигарх. Когда есть дискуссия, являются ли Ахметов, Коломойский, Порошенко и еще десяток людей олигархами – используют для этого параметры", – объяснил советник.

Устенко не согласился с мнением, что закон написан специально "под Порошенко".

Можно было выписывать любые законы, вот сделали именно так. Будь это действительно проблема – мы бы с вами слышали от научной среды, что мы неправильно выписали. Однако там так не считают. Олег Устенко Советник президента по экономическим вопросам

Он добавил, что закон достаточно мягкий для региональных олигархов. Заверил, что в Украине существует целая группа таких "региональных феодалов".

Полное интервью с Алексеем Устенко можно будет посмотреть завтра, 24 ноября, в 16.00 на 24 канале. Не пропустите!

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