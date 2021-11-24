Відповідну позицію Устенко висловив в авторській програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі. Він запевнив, що є чіткі критерії, щоб вважати п'ятого президента олігархом.

Зверніть увагу Першим довів, що закон про олігархів працює, – Зеленський потролив Порошенка

"На мою думку, Порошенко є олігархом. Коли є дискусія, чи є Ахметов, Коломойський, Порошенко і ще десяток людей олігархами – використовують для цього параметри", – пояснив радник.

Устенко не погодився з думкою, що закон написаний спеціально "під Порошенка".

Можна було виписувати будь-які закони, от зробили саме у такий спосіб. Якби це була дійсно проблема – ми б з вами чули від наукового середовища, що ми неправильно виписали. Однак там так не вважають. Олег Устенко Радник президента з економічних питань

Він додав, що закон є достатньо м'який для регіональних олігархів. Запевнив, що в Україні є ціла група таких "регіональних феодалів".

Повне інтерв'ю з Олексієм Устенко можна буде переглянути завтра, 24 листопада, о 16:00 на 24 каналі. Не пропустіть!

Порошенка та закон про олігархів: що відомо