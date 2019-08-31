Советники лидеров стран "нормандской четверки" встретятся 2 сентября в Берлине

Внешнеполитические советники лидеров стран "нормандской четверки" – Украины, Германии, Франции и России – проведут встречу 2 сентября в Берлине для организации саммита в нормандском формате.

От украинской стороны во встрече примут участие новоназначенный министр иностранных дел Вадим Пристайко и помощник президента Украины Андрей Ермак, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Офиса главы Украинского государства.

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После саммита G7 президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель договорились, что в ближайшие недели организуют саммит в нормандском формате (Украина, Россия, Германия, Франция).

Впоследствии Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией этого саммита в ближайшее время в Париже. А 29 августа Меркель и президент России Владимир Путин договорились продолжить подготовку к саммиту в нормандском формате.

Что такое нормандский формат Формат переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина ("нормандская четверка"). Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.



Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказался от участия в этих переговорах, поэтому остальные стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.

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