Радники лідерів країн "нормандської четвірки" зустрінуться 2 вересня в Берліні

Зовнішньополітичні радники лідерів країн "нормандської четвірки" – України, Німеччини, Франції та Росії – проведуть зустріч 2 вересня в Берліні для організації саміту в нормандському форматі.

Від української сторони у зустрічі візьмуть участь новопризначений міністр закордонних справ Вадим Пристайко та помічник президента України Андрій Єрмак, повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу Офісу глави Української держави.

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Після саміту G7 президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель домовились, що найближчими тижнями організують саміт у нормандському форматі (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

Згодом Меркель заявила, що Німеччина і Франція працюють над організацією цього саміту найближчим часом у Парижі. А 29 серпня Меркель і президент Росії Володимир Путін домовилися продовжити підготовку до саміту в нормандському форматі.

Що таке нормандський формат Формат переговорів про врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна ("нормандська четвірка"). Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС.



Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовився від участі у цих перемовинах, тож решта сторін контактували лише телефоном або на рівні радників і міністрів.

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