Советником нового командующего ВСУ стал генерал, которого судили за катастрофу Ил-76
Источник:"Военный курьер"
Генерала Виктора Назарова 16 августа назначили советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Он будет консультировать генерал-майора по политическим вопросам.
Что известно о Викторе Назарове
В 2014 году Назаров занимал должность начальника оперативного штаба АТО. До 2019 года он исполнял обязанности первого заместителя главнокомандующего ВСУ.
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В 2019 году военный уволился из-за истечения срока контракта.
Сбитие самолета и Назаров
В 2014 году против Назарова выдвинули обвинение в служебной халатности из-за уничтожения боевиками украинского военного самолета Ил-76. Однако 21 мая 2021 года Кассационный уголовный суд закрыл дело за отсутствием в деянии Назарова состава уголовного преступления.
Катастрофа Ил-76: что нужно знать
- Трагедия произошла ночью 14 июня 2014 года над Луганском. Боевики сбили самолет Воздушных сил ВСУ. В результате погибли 49 военных.
- Министерство обороны отстранило от обязанностей ряд военных, среди них и Назарова, которого родственники погибших обвинили в авиакатастрофе.
- Суд признал генерал-майора виновным и назначил наказание – 7 лет тюрьмы. Однако апелляция Назарова оправдала.
- Кстати, предыдущий глава ВСУ Руслан Хомчак говорил, что в сбитии самолета виноват не Назаров, а Россия. Он пояснил, что в условиях войны военный прежде всего думал о том, как уберечь территориальную целостность Украины.