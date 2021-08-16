Советником нового командующего ВСУ стал генерал, которого судили за катастрофу Ил-76

Генерала Виктора Назарова 16 августа назначили советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Он будет консультировать генерал-майора по политическим вопросам.

Что известно о Викторе Назарове

В 2014 году Назаров занимал должность начальника оперативного штаба АТО. До 2019 года он исполнял обязанности первого заместителя главнокомандующего ВСУ.

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В 2019 году военный уволился из-за истечения срока контракта.

Сбитие самолета и Назаров

В 2014 году против Назарова выдвинули обвинение в служебной халатности из-за уничтожения боевиками украинского военного самолета Ил-76. Однако 21 мая 2021 года Кассационный уголовный суд закрыл дело за отсутствием в деянии Назарова состава уголовного преступления.

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