Що відомо про Віктора Назарова
2014 року Назаров обіймав посаду начальника оперативного штабу АТО. До 2019 року він виконував обов'язки першого заступника головнокомандувача ЗСУ.
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2019 року військовий звільнився через закінчення терміну контракту.
Збиття літака та Назаров
2014 року проти Назарова висунули звинувачення у службовій недбалості через знищення бойовиками українського військового літака Іл-76. Однак 21 травня 2021 року Касаційний кримінальний суд закрив справу через відсутність в діянні Назарова складу кримінального правопорушення.
Катастрофа Іл-76: що треба знати
- Трагедія трапилася вночі 14 червня 2014 року над Луганськом. Бойовики збили літак Повітряних сил ЗСУ. Внаслідок цього загинули 49 військових.
- Міністерство оборони відсторонило від обов'язків низку військових, серед них і Назарова, якого родичі загиблих звинуватили в авіакатастрофі.
- Суд визнав генерал-майора винним та призначив покарання – 7 років в'язниці. Однак апеляція Назарова виправдала.
- До речі, попередній глава ЗСУ Руслан Хомчак казав, що в збитті літака винен не Назаров, а Росія. Він пояснив, що в умовах війни військовий найперше думав про те, як вберегти територіальну цілісність України.