Що відомо про Віктора Назарова

2014 року Назаров обіймав посаду начальника оперативного штабу АТО. До 2019 року він виконував обов'язки першого заступника головнокомандувача ЗСУ.

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2019 року військовий звільнився через закінчення терміну контракту.

Збиття літака та Назаров

2014 року проти Назарова висунули звинувачення у службовій недбалості через знищення бойовиками українського військового літака Іл-76. Однак 21 травня 2021 року Касаційний кримінальний суд закрив справу через відсутність в діянні Назарова складу кримінального правопорушення.

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