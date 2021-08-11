Госсекретарь США назначил советником по энергобезопасности противника Северного потока-2

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 10 августа 2021 сообщил на официальном сайте ведомства о назначении нового старшего советника по вопросам энергетической безопасности. Примечательно, что им стал критик "Северного потока-2".

Речь идет об Амосе Хохштейне. В заявлении Госдепа говорится, что его первоочередной задачей будет работа для уменьшения рисков, связанных с российским газопроводом в Европе.

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Хохштейн официально стал ответственным за энергетическую безопасность в Госдепе

Информация о назначении противника российского "Северного потока-2" ответственным за энергетическую безопасность советником Госдепа Соединенных Штатов Америки 10 августа официально подтвердилась.

Я назначаю Амоса Хохштейна на должность старшего советника департамента энергетической безопасности,

– сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на сайте ведомства.

Хохштейн должен способствовать выполнению обязательств Белого дома гарантировать энергетическую безопасность США, союзников и партнеров. Но главное вот что:

"Его ближайшей задачей будет реализация мер для уменьшения рисков, связанных с газопроводом "Северный поток-2".

Согласно декларируемых в совместном заявлении США и Германии от 21 июля тезисов "по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности", а также "противодействия использованию Кремлем энергии как геополитического оружия".

Амос Хохштейн с 2017 до 2020 был членом наблюдательного совета "Нафтогаза". Но ушел оттуда из-за "постоянно возроставшего сопротивление реформам".

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