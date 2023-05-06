Советский герб на "Батькивщине-матери" таки заменят трезубцем

В Киеве на монументе "Батькивщины-матери" до сих пор есть герб СССР. В пределах декоммунизации этот символ уберут из памятника, а вместо него будет установлен трезубец.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По его словам, соответствующий процесс уже начался.

Обратите внимание На Закарпатье отказались убрать советский монумент, сделав его "украинским"

Когда на "Батькивщине-матери" появится трезубец

По словам Александра Ткаченко, сейчас работа по декоммунизации столичного монумента на стадии подготовки необходимой документации, чтобы понять, какие работы следует провести и как лучше это воплотить.

Сейчас готовится проектная документация, чтобы понять, как и как лучше его (герб СССР – 24 Канал) снимать, какие работы нужно провести. Собственно, начальная стадия процесса смены советского герба на трезубец уже началась,

– заявил Ткаченко.

Украинцы уже выразили свое видение

Одна из самых высоких в мире скульптур "Родина-мать" была установлена на Лаврентийском холме столицы, а на открытие, состоявшееся 9 мая 1981 года, приехал даже советский вождь Леонид Брежнев.

После распада Советского Союза вопрос о демонтаже герба или самой скульптуры, установленной лицом в направлении Москвы, не стоял. Однако после начала декоммунизации, а особенно после начала полномасштабного вторжения, вопрос возник остро, ведь советская символика до сих пор находится на одном из самых больших монументов не только Киева, но и Украины.

В июле 2022 года в Действии прошел опрос, в котором большинство украинцев высказались за то, чтобы заменить советский герб украинским.