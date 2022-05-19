Совместная история успеха, – Зеленский поговорил с фон дер Ляйен о восстановлении Украины

Вчера, 18 мая, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении выделить Украине новую макрофинансовую помощь.

Речь идет о 9 миллиардах евро, которые планируется предоставить Украине еще в 2022 году. Также фон дер Ляйен заявила и о еще одной чрезвычайной помощи для нашей страны. Речь идет о платформе реконструкции нашего государства во главе с Украиной и Европейской комиссией, передает 24 канал.

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Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что находится на постоянной связи с фон дер Ляйен и поблагодарил ее за поддержку. Также он отметил, что во время разговора политические деятели обсудили предложенную Еврокомиссией платформу восстановления Украины.

Это будет общая история успеха

Она должна стать общей историей успеха. Согласились с целесообразностью введения совместного контроля на украинско-польской границе,

– добавил Зеленский.

О деталях разговора сообщила и сама фон дер Ляйен. По ее словам, вместе с Владимиром Зеленским они шаг за шагом обсудили предложенный вчера план ЕС по оказанию помощи и реконструкции в Украине.

Совсем скоро произойдет новая выплата макрофинансовой помощи. Мы продолжаем твердо стоять на стороне Украины,

– добавила президент Еврокомиссии.

Напомним, фон дер Ляйен вчера, 18 мая, подчеркнула, что Евросоюз будет рядом и после завершения войны, в то время, когда в Украине начнется восстановление.

Президент Еврокомиссии предложила платформу реконструкции во главе с Украиной и Европейской комиссией, и добавила, что для этого необходимо объединить государства-члены ЕС, международных доноров, финансовые учреждения и других партнеров. Это означает, что Евросоюз станет ключевым игроком в будущем восстановлении нашей страны.

Будем строить новую Украину

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в будущем Украина вместе с Евросоюзом будет не только восстанавливать то, что разрушили российские захватчики в этой войне, но будет строить новую Украину согласно новым европейским правилам.

По его словам, совместный с ЕС план восстановления будет включать восстановление всей инфраструктуры по новейшим стандартам и европейской политике, модернизацию украинского государства и институтов, интеграцию Украины с ЕС по всем сферам и направлениям, а также будет включать еще и экономическую трансформацию, в частности речь идет о новых возможности для украинского бизнеса

В то же время важно в этой платформе то, что Украина будет "владельцем" процесса восстановления, но для того, чтобы все происходило эффективно и прозрачно, присоединятся европейские партнеры Украины.

Также Шмыгаль добавил, что предложенная платформа восстановления Украины демонстрирует чрезвычайный уровень солидарности с Украиной.

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