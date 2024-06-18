Об этом свидетельствует обновлённый список подписантов, который опубликовал сайт МИД Швейцарии.

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Какая еще одна страна отозвала подпись в совместном коммюнике Саммита мира

Так, после мониторинга обновленного списка подписантов совместного коммюнике Глобального саммита мира, понятно, что свою подпись отозвала одна из африканских стран. Собственно, речь идет о Руанде.

В списке подписантов, который представили 16 июня, Руанда присутствовала, согласно же обновленному перечню этой африканской страны в нем нет.

В то же время в перечне появился Вселенский патриархат, которого не было по состоянию на 16 июня.

Ранее свои подписи под итоговой декларацией Глобального саммита мира отозвали Ирак и Иордания.

Совместное коммюнике: основное

Участники, которые подписали коммюнике, подтверждают приверженность воздержанию от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства, принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, вместе с Украиной, в пределах их международно признанных границ, а также территориальных вод, и разрешению споров мирными средствами как принципам международного права.

Кроме того, участники имеют общее видение по таким важным аспектам: