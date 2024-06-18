Про це свідчить оновлений список підписантів, який опублікував сайт МЗС Швейцарії.

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Яка ще одна країна відкликала підпис у спільному комюніке Саміту миру

Так, після моніторингу оновленого списку підписантів спільного комюніке Глобального саміту миру, зрозуміло, що свій підпис відкликала одна з африканських країн. Власне, йдеться про Руанду.

У списку підписантів, який представили 16 червня, Руанда була присутня, згідно ж з оновленим переліком цієї африканської країни в ньому немає.

Водночас у переліку з'явився Вселенський патріархат, якого не було станом на 16 червня. Зауважимо, що на Саміті він мав статус спостерігача.

Раніше свої підписи під підсумковою декларацією Глобального саміту миру відкликали Ірак та Йорданія.

Спільне комюніке: основне

Учасники, які підписали комюніке, підтверджують відданість утриманню від погрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави, принципам суверенітету, незалежності й територіальної цілісності всіх держав, разом з Україною, у межах їхніх міжнародно визнаних кордонів, а також територіальних вод, і вирішенню спорів мирними засобами як принципам міжнародного права.

Крім того, учасники мають спільне бачення щодо таких важливих аспектів: