Слабая Россия – хорошо для Китая, – американский политолог о политике Пекина

Китай решил углубить экономические связи с Россией. Кроме того, страны проведут совместные учения военно-морских сил.

Однако это следует воспринимать спокойно. Если смотреть на ситуацию сквозь призму Украины – ничего страшного в этом нет. Об этом 24 канала сказал американский политолог Рамис Юнус.

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"Не драматизируйте ситуацию. Проводят обучение – и проводят. Какое это имеет отношение к Украине?", – говорит Юнус.

За 10 месяцев войны, отмечает он, китайская сторона не отправила в Украину ничего из того, что просила Россия. Американская разведка о таких фактах не сообщала.

Работа на внутреннего потребителя

Как уверяет Юнус, множество таких картинок демонстрируется для внутреннего потребителя. Китайцев нужно продолжать держать в том же идеологическом направлении, в котором их держат последние годы. Населению Китая Россия ближе, чем Америка. В то же время, в Китае не наблюдается поддержка России.

Вы видели, чтобы в Китае проводились митинги в поддержку России? Хотя бы 100 человек вышли на улицы в Пекине? Нет, и не увидите. Потому что Китай понимает с кем он делает деньги. Не с Россией. Россию китайцы доят как корову, учитывая ситуацию,

– подчеркивает Юнус.

Китай учитывает свои интересы. Политолог отмечает, что он будет использовать войну в Украине, насколько это возможно – для ослабления и США, и России.

"Слабая Россия – это хорошо для Китая. Она более податлива в вопросах энергоресурсов, освоении Дальнего Востока и других. Их 1,5 миллиарда, им территорий не хватает, вы же видите, повсюду китайцы. Поэтому политика Китая мне понятна", – утверждает Рамис. Юнус.

Никто не захочет терять деньги

Общеизвестно, что США с Тайванем также проводят учения. Но они не оказывают никакого влияния.

"Вспомните провокационный визит Нэнси Пэлоси и все остальное. После этого на G-20 встретились лидеры Китая и США, а вскоре состоится визит команды Энтони Блинкена для решения того, о чем договорились на саммите. Американцы с одной стороны говорят "единый Китай", с другой продолжают – это делать. Это закон этого жанра", – объясняет Рамис Юнус.

Он отметил, что ранее Генрих Киссинджер был одним из тех, кто проталкивал идею "единого Китая". США сумели назло Москве наладить отношения с Китаем – даже сменили местами Пекин и Тайвань в Совбезе ООН. Это условие выдвинул Китай.

"Сделайте нам предложение, от которого мы не сможем отказаться". Американцы сделали это предложение, взамен попросив отказаться от Москвы. Китай отказался. И началось это "китайское чудо", которое мы видим,

– отметил Юнус.

Так, странам удалось договориться. Более того, тогда не было таких отношений – 1 триллиона долларов между США и Китаем.

"А там, где движутся деньги – никто не захочет стрелять. Вы же видите, как 20 лет они делали деньги с Россией, и как не хотят их терять. Америка захочет их терять с Китаем? И не забывайте, что Китай – это не Россия. Никто не хочет, чтобы дошло до горячей фазы – ни Китай, ни США. Неслучайно в теме ядерного оружия Китай поддержал США и надавил на Россию", – резюмировал политолог Рамис Юнус.

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