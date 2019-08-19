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      Совместный брифинг Зеленского и Нетаньяху: главные тезисы

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      Биньямин Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Иерусалим
      Биньямин Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Иерусалим / Офис Президента Украины

      Во время встречи Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили отношения между двумя государствами. Кроме того, активно обсуждались вопросы безопасности и обороны.

      Владимир Зеленский приглашает израильские компании приходить работать в Украину, заявил он во время совместного брифинга.

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      "Сегодня мы подробно обсудили пути углубления двустронних отношений. Мы начали с вопроса, в котором наши друзья разбираются лучше, чем другие – это вопрос войны и безопасности. Спасибо нашим партнерам за четкую поддержку территориальной целостности Украины и устойчивую позицию относительно войны на Востоке Украины и аннексии Крыма", – подчеркнул Зеленский.

      Кроме того, между двумя лидерами состоялось детальное обсуждение торгово-экономических отношений. По словам украинского гаранта, Израиль остается ключевым торговым партнером Украины в ближневосточном регионе.

      "Наш совокупный товарооборот превысил 1 миллиард долларов США. Не имею никакого сомнения, что скоро эта цифра значительно увеличится благодаря подписанию соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем, которое, надеюсь, в ближайшее время будет ратифицировано израильской стороной", – сказал Владимир Зеленский.

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      Стороны также договорились начать работу по расширению соглашения и на сферу услуг. Президент Украины подчеркнул, что в ближайшие 5 лет Украина будет стремительно расти, для чего ей нужны инвестиции и технологии. Потому он пригласил израильские компании приходить работать в Украине.

      Моя цель – Украина, которая является всемирно известным брендом всего передового и синонимом инноваций и технологий. Наша земля очень богата своими учеными и изобретателями – во всем мире знают возможности украинских айтишников,
      – заявил президент.

      Лидеры также обсудили многочисленные отказы гражданам Украины на въезд в Израиль. Стороны договорились в ближайшее время решить этот вопрос.

      Зеленський і Нетаньяху, зустріч президента
      Зеленский и Нетаньяху договорились решить проблемы со въездом украинцев в Израиль

      Украинский президент обратился к израильскому коллеге с призывом признать Голодомор геноцидом украинского народа.

      "Сегодня мы вместе посетим мемориал Бабий Яр и почтим жертв массовых расстрелов и Холокоста. Все это горькие моменты нашей общей истории, которые должны объединять нас с надеждой о светлом будущем и невозможности повторения подобных трагедий", – отметил Владимир Зеленский.

      Со своей стороны премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после избрания Владимира Зеленского президентом Украина начала развиваться вдвое быстрее.

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      "Я не думаю, что это просто совпадение. Думаю, это отражает то, каким образом люди были вдохновлены к этому визиту и к вашему видению относительно мирной и процветающей Украины. Я с нетерпением жду плодотворного сотрудничества, чтобы мы могли совместно двигаться к нашей цели – миру и процветанию", – заявил глава израильского правительства.

      Зеленський і Нетаньяху
      Зеленский в ближайшее время посетит Израиль

      Кроме того, он пригласил украинского президента посетить Иерусалим в ближайшее время. По его словам, уже договорено, что если это произойдет не на следующей неделе, то "очень скоро".

      Он также заявил, что Украина сыграла очень важную роль в развитии современного государства Израиля.

      Нельзя даже постичь, насколько возродилось государство Израиля и наш язык. Это все было бы невозможно без настоящих гигантов литературы и политики, которые родом из Украины,
      – заявил Нетаньяху.

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      Он также признался, что сам имеет личное отношение к Украине. В молодые годы его отец был редактором еврейского поэта Сеула Черниховского, а также работал непосредственно с Владимиром Жаботинским.

      Зеленський і Нетаньяху
      Нетаньяху на встрече с Зеленским рассказал о своей связи с Украиной

      "Украинское еврейское сообщество является четвертым среди крупнейших в Европе. Это уже такой четкий мост, который сформирован между нашими странами. Я считаю, что это может способствовать дальнейшему развитию наших связей", – уверен премьер Израиля.

      Кроме того, он выразил желание открыть в Киеве и Иерусалиме специальные центры высокотехнологичного развития. Это поможет государствам обмениваться технологиями и привлекать украинцев к израильской индустрии современных технологий.

      Перед совместным брифингом состоялось подписание двусторонних документов с участием послов двух государств. В частности, были подписаны соглашения о сотрудничестве в сферах спорта, образования и сельского хозяйства.

      Совместный брифинг Зеленского и Нетаньяху: смотрите видео

       

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      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Новости Украины Война на Донбассе Биньямин Нетаньяху Новости Израиля Зона свободной торговли
      Источник: 24 канал
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