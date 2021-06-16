Классический фашистский режим – Потураев о современной России

Вступление Украины в НАТО и Евросоюз кардинально меняет баланс сил в самом ЕС и НАТО. Центральная и Восточная Европа впервые начнут иметь равный голос с так называемой старой Европой.

Такое мнение высказал народный депутат из "Слуги народа" Никита Потураев в программе "Что это было?". Он отметил, что эти изменения произойдут не в пользу кого-то, а только кардинально.

Внимание Мы имеем все шансы получить ПДЧ при Зеленском, – Потураев

По его словам, эти страны точно знают, насколько опасна Россия в своем, скажем, авторитарном издании.

Чем Россия является сейчас? Классическим фашистским режимом,

– отметил Потураев.

Он заверил, что это очень боятся признавать в Европе. Поскольку признать такой режим означает, что ты будешь вынужден перевести свою политику в другое измерение. "А признать это придется", – подчеркнул Потураев.

То есть, фактически, на встрече Зеленского с Байденом, надо сказать американскому президенту, что он спасет мир от фашизма.

Встреча Байдена и Зеленского