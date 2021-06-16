Классический фашистский режим – Потураев о современной России

Вступление Украины в НАТО и Евросоюз кардинально меняет баланс сил в самом ЕС и НАТО. Центральная и Восточная Европа впервые начнут иметь равный голос с так называемой старой Европой.
Такое мнение высказал народный депутат из "Слуги народа" Никита Потураев в программе "Что это было?". Он отметил, что эти изменения произойдут не в пользу кого-то, а только кардинально.
Внимание Мы имеем все шансы получить ПДЧ при Зеленском, – Потураев
По его словам, эти страны точно знают, насколько опасна Россия в своем, скажем, авторитарном издании.
Чем Россия является сейчас? Классическим фашистским режимом,
– отметил Потураев.
Он заверил, что это очень боятся признавать в Европе. Поскольку признать такой режим означает, что ты будешь вынужден перевести свою политику в другое измерение. "А признать это придется", – подчеркнул Потураев.
То есть, фактически, на встрече Зеленского с Байденом, надо сказать американскому президенту, что он спасет мир от фашизма.
Встреча Байдена и Зеленского
- Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского планируется на конец июля в США, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
- По сообщению Белого дома, во время разговора Байден заявил Зеленскому, что планирует встретиться с ним после саммита с Владимиром Путиным.