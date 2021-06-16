Таку думку висловив народний депутат зі "Слуги народу" Микита Потураєв у програмі "Що це було?". Він наголосив, що ці зміни відбудуться не на користь когось, а лише кардинально.
Увага Ми маємо всі шанси отримати ПДЧ за Зеленського, – Потураєв
За його словами, ці країни точно знають, яка небезпечна Росія у своєму, скажімо, авторитарному виданні.
Чим Росія зараз є? Класичним фашистським режимом,
– наголосив Потураєв.
Він запевнив, що це дуже бояться визнавати в Європі. Оскільки визнати такий режим означає, що ти будеш змушений перевести свою політику в інший вимір. "А визнати це доведеться", – наголосив Потураєв.
Тобто, фактично, на зустрічі Зеленського з Байденим, треба сказати американському президенту, що він врятує світ від фашизму.
Зустріч Байдена та Зеленського
- Зустріч президентів США й України Джо Байдена і Володимира Зеленського планується на кінець липня в США, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
- За повідомленням Білого дому, під час розмови Байден заявив Зеленському, що планує зустрітися з ним після саміту з Володимиром Путіним.