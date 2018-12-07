Создадим реестр ветеранов, чтобы не было коррупции и злоупотреблений с льготами, – Фриз

В пятницу, 7 декабря, премьер Гройсман назначил исполняющим обязанности министра Министерства аграрной политики и продовольствия Украины экс-главу Госкадастра Максима Мартынюка. Он прибыл на час вопросов к правительству, но не вызвал интереса у депутатов. Больший ажиотаж вызвало выступление руководителя минветеранов Ирины Фриз.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала журналистка Анастасия Крымова.

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По ее словам, Максим Мартынюк пришёл в Совет на час вопросов к правительству, но вопросов к нему не было. Как и каких выступлений со стороны чиновника.

Ранее он возглавлял Государственную архитектурно-строительную инспекцию, через год после этого начал управлять Госслужбой по вопросам геодезии, а с 22 ноября 2018 года занимал должность первого заместителя министра по Минагропроме. По слухам, он протеже премьер-министра Владимира Гройсмана,

– пояснила журналистка.

И добавила, что в Раде происходили интересные вещи.



Ирина Фриз

В частности, выступала новоназначенная две недели назад министр Министерства ветеранов Ирина Фриз. Она отчитывалась по уже выполненных работах и озвучила планы. В частности, посчитать, сколько же на самом деле ветеранов в Украине, и создать их реестр.

И сделать это нужно не только для статистики, но и для упорядочения работы министерства и создания возможности в этой сфере избавиться от любых коррупционных рисков. То есть, четко показывает, куда, какие и по каким потребностями распределяются льготы,

– сказала Ирина Фриз.

А деньги на эти процедуры планируют получить от международных партнеров. Впрочем, когда и сколько – не указывалось. А до этого в министерство еще надо набрать работников, чтобы оно могло работать в полную силу.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Максим Мартынюк задачами для Минагрополитики на ближайшие 30 дней в условиях военного положения определил обеспечение продовольственной безопасности, формирование готовности к форс-мажорам в экспорте зерновых и социальной составляющей.



Между тем Ирина Фриз главной целью своей работы во вновь министерстве считает объединение всех ветеранов, чтобы они не делились на общественные организации, которые используют для прикрытия политики.