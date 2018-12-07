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      Створимо реєстр ветеранів, щоб не було корупції й зловживань із пільгами, – Фріз

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      У п'ятницю, 7 грудня, прем'єр Гройсман призначив виконувачем обов'язків міністра Міністерства аграрної політики та продовольства України екс-главу Держкадастру Максима Мартинюка. Він прибув на годину запитань до уряду, але не викликав зацікавлення у депутатів. Більший ажіотаж викликав виступ керівника мінветеранів Ірини Фріз.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла журналістка Анастасія Кримова.

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      За її словами, Максим Мартинюк пришов до Ради на годину запитань до уряду, але запитань до нього не було. Як і якихось виступів з боку урядовця.

      Раніше він очолював Державну архітектурно-будівельну інспекцію, за рік після цього почав керувати Держслужбою з питань геодезії, а з 22 листопада 2018 року обіймав посаду першого заступника міністра у Мінагропромі. За чутками, він є протеже прем'єр-міністра Володимира Гройсмана,
      – пояснила журналістка.

      І додала, що у Раді відбувалися цікавіші речі.

      Фріз
      Ірина Фріз

      Зокрема, виступала новопризначена два тижні тому міністерка Міністерства ветеранів Ірина Фріз. Вона звітувала щодо вже виконаних роботи і озвучила плани. Зокрема, порахувати, скільки ж насправді є ветеранів в Україні, і створити їх реєстр.

      І зробити це треба не лише для статистики, а й для впорядкування роботи міністерства і створення можливості у цій сфері позбавитися будь-яких корупційних ризиків. Тобто, чітко показувати, куди, які і за якими потребами розподіляються пільги,
      – сказала Ірина Фріз.

      А гроші на ці процедури планують отримати від міжнародних партнерів. Утім, коли і скільки – не зазначалось. А до цього у міністерству ще треба набрати працівників, щоб воно працювати на повну силу.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Максим Мартинюк завданнями для Мінагрополітики на найближчі 30 днів в умовах воєнного стану визначив гарантування продовольчої безпеки, формування готовності до форс-мажорів у експорті зернових і соціальній складовій.

      Тим часом Ірина Фріз головною метою своєї роботи у новоствореному міністерстві вважає об'єднання всіх ветеранів, щоб вони не поділялися на громадські організації, які використовують для прикриття політики.

      Теги: Новини України Верховна Рада Кабінет Міністрів України Міністерство у справах ветеранів Максим Мартинюк Ірина Фріз Міністерство аграрної політики
      Джерело: 24 канал
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