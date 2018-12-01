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      Необхідно об’єднати всіх ветеранів, аби політики не використовували їх для прикриття, – Фріз

      Хроніки неоголошеної війни 87 Читать новость на русском

      На п’ятому році в Україні з’явилося Міністерство у справах ветеранів. Процес його заснування зайняв дев’ять місяців, а весь 2018 рік навколо ще не створеного відомства було чимало суперечок. Наприкінці листопада міністерство було зареєстроване, а повноцінно воно запрацює лише у 2019 році.

      Яка мета Міністерства у справі ветеранів та чи не стане нове відомство лише ширмою – на ці питання відповість очільниця Міністерства у справах ветеранів Ірина Фріз

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      – Я не шкодую, що прийшла на цю посаду, тому що це можливість зробити внесок у захист інтересів і прав ветеранів. Моя мотивація: заробити якісну нормативну базу для Міністерства, яке в майбутньому буде захищати інтереси ветеранів. Я також впевнена, що маю для цього достатню компетенцію та досвіт, і не лише у комітеті з питань Нацбезпеки.

      – Міністерство розпочинає роботу одразу після своєї реєстрації та ухвалення положень. Зараз головна проблема: провести положення Міністерства через Кабмін. Після цього необхідне фінансування надійде вже у 2019 році, зокрема й іноземне.

      Ірина Фаріон
      Очільниця Міністерства у справах ветеранів Ірина Фріз

      – У мене достатньо хороші стосунки з представництвом НАТО в Україні, є певна комунікація з посольством США, крім того, вже надіслані листи міністрам у справах ветеранів США, Канади, Хорватії, Австралії. Таким чином, державний єдиний реєстр ветеранів, якого не існує в Україні, а також платформа "Є ветеран", яку ми зробимо, будуть фінансуватися коштом донорських коштів.

      Наразі Міністерство вже функціонує. Вчора ми отримали реєстрацію у Мін'юсті й це, з мого досвіду, найшвидша реєстрація в Україні. Головна мета спільноти та мене особисто – об’єднати всіх ветеранів, щоб ми не поділялися на громадські організації, які використовують для прикриття політики.

      Я думаю, що люди йдуть проти конкретних рішень, а не проти людини. Моя мета: закласти якісну систему Міністерства, яка буде функціонувати подальші роки.

      Автор: Віталій Дейнега
      Теги: Новини України Хроніки неоголошеної війни Міністерство у справах ветеранів Ірина Фріз Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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