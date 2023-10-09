На Волыни осудили администратора чата, где "сливали" места вручения повесток
В Волынской области осудили администратора чата в вайбере, где писали о местах раздачи повесток. Его обвинили в препятствовании законной деятельности Вооруженным Силам Украины и другим военным формированиям.
По этой статье мужчине "светило" лишением свободы на срок 5 – 8 лет. Однако в приговора суда говорится, что он пошел на соглашение с прокурором, пишет 24 Канал.
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Что известно о приговоре суда
В приговоре Камень-Каширского районного суда Волынской области говорится, что мужчина в Волынской области еще в апреле 2021 года создал чат в вайбере.
Уже после начала полномасштабного вторжения в чате начали сообщать о местах, где находились представители военкомата, вручавшие повестки военнообязанным гражданам.
Когда мужчину разоблачили, ему вручили подозрение в препятствовании законной деятельности Вооруженным Силам Украины и другим военным формированиям.
В приговоре суда говорится, что обвиняемый свою вину признал и подписал соглашение с прокурором. Согласно ему, мужчину освободили от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы с испытанием.
Теперь он в течение года испытательного срока не должен совершить ни одного нового уголовного правонарушения и выполнять возложенные на него обязанности:
- периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;
- сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.
Администратора чата о повестках разоблачили на Буковине
- Черновицкая областная прокуратура в конце сентября 2023 года сообщила, что разоблачила администратора группы в вайбере, который сообщал людям, где раздают повестки.
- В чате было около 1500 человек. Администратор информировал людей, используя собственную сеть осведомителей среди местных жителей Днестровского района.
- В прокуратуре отметили, что 33-летнему жителю Днестровского района сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период. Если вину мужчины докажут, то ему грозит лишение свободы до 8 лет.