Создали горячую линию, чтобы оказывать гуманитарную помощь военным и гражданским

Украина 7-й день страдает от нападения России. Возникает потребность в гуманитарной помощи для населения, военных, бойцов терробороны.

Заместитель руководителя Офиса Президента заявил, что для желающих предоставить гуманитарную помощь открыли горячую линию. Звонки бесплатные.

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Как именно звонить

Для бесплатных звонков из Украины действует номер 0 800 202 600.

Для звонков из других стран – +380 44 237 00 02.. На этот номер можно звонить из Украины, но тогда звонки будут по тарифам оператора.

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