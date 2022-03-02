Заступник керівника Офісу Президента заявив, що для охочих надати гуманітарну допомогу відкрили гарячу лінію. Дзвінки безкоштовні.

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Як саме дзвонити

Для безкоштовних дзвінків з України діє номер 0 800 202 600.

Для дзвінків з інших країн – +380 44 237 00 02. На цей номер можна також телефонувати з України, але тоді дзвінки будуть за тарифами оператора.



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