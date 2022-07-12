Создали новый мем: оккупанты врут, что в Новой Каховке "детонирует селитра", а не боекомплект

Украинские военные вечером 11 июля нанесли удар по российскому складу боекомплектов в оккупированной Новой Каховке. В то же время российские власти назвали это "взрывами селитры".

россияне придумывали объяснение всю ночь

российские оккупанты будто намеренно подбрасывают украинцам идеи для мемов. Пожалуй, им захотелось чего-нибудь новенького после "хлопка" в Белгороде, пишет 24 канал.

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Поэтому на этот раз оккупационное "руководство" украинского города и российские пропагандистские СМИ начали придумывать разные истории. То они говорили, что Вооруженные Силы Украины атаковали жилые дома и люди оказались под завалами, то – больницу, ГЭС, или центр российской гуманитарной помощи. В общем, над объяснением фантазировали всю ночь и наконец придумали – селитра! На складе якобы была "селитра", которая и "сдетонировала" после удара.

Сразу после этого пропагандисты начали писать о "40 пострадавших" и "угрозе увеличения количества раненых". В их воображении повреждения получили сотни жилых домов, школы, больницы, детские сады, храмы. Кажется, будто для большего эффекта так называемые "журналисты" просто перечислили все гражданские объекты, которые знают.

По состоянию на 7 часов утра 12 июля пожар на складе так и не потушили.

За последнюю неделю селитра на оккупированных территориях взрывалось около 15 раз. Просто очень много селитры на складах накопилось, бывает,

– иронически отметил журналист Денис Казанский.

Простые россияне тоже врут о селитре

В российских телеграм-каналах люди пишут, что удар был нанесен по складу боекомплектов. В то же время, администратор сообщества их исправляет и уверяет, что "детонирует селитра". При этом он признает, что взорвалось оружие, но добавляет, что "надо писать о селитре".

"Товарищ начальник приказал писать о селитре. Так надо", – прокомментировал активист и военный Сергей Стерненко.



Как россияне врут о селитре / Скриншот Сергея Стерненко

Что случилось на самом деле

Взрывы в Новой Каховке прозвучали вечером 11 июля. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что наши военные нанесли удар по российскому складу боекомплектов.

Информацию о ликвидации оружия подтвердил и советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань. Он отметил, что в квартирах местных жителей вылетели окна, но те все равно радуются. Ведь удары по объектам захватчиков означают, что украинские военные уже близко к оккупированному городу.

По словам советника руководителя Офиса Президента Алексея Арестовича, на момент удара на российском складе находились 40 бензовозов.

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