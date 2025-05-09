Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, отметив, что создание демилитаризованной зоны происходило ранее в государствах, где была гражданская война. Однако в Украине совсем другая ситуация – на нее напала другая страна.

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Банальное "прощупывание" реакции

Тимочко отметил, что в случае нашей страны параллели с Северной и Южной Кореей и Вьетнамом – не уместны.

Войска могут остановиться, но процесс их разведения, а это не нужно путать с созданием демилитаризованной зоны, а также привлечения посредников, выстраивания фортификаций – очень тяжелый. Он должен быть согласован на уровне двух правительств или парламентов,

– отметил он.

В то же время возникает вопрос, если демилитаризованная зона создается на глубину 15 километров, например, в сторону, где украинские войска защищают свою территорию, тогда в какой зоне окажутся Покровск, Херсон, Часов Яр, Торецк, Купянск и многие другие населенные пункты.

Также не понятно, на какой законодательной базе это будет основываться. Украина уже подписывала Будапештские соглашения и другие документы по безопасности, которые абсолютно ничего ей не гарантировали,

– подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Кроме того, есть вопрос границ – как их рассматривать в приграничье, в частности, Курской и Белгородской областей. Россияне точно не согласятся, по его мнению, чтобы какие-то разграничения относительно российских границ были в глубине их территории.

Сейчас это просто заявление, которое еще не подтверждено и не опровергнуто украинской стороной. Вероятнее всего это банальное "прощупывание" реакции украинского общества и реакции того же Путина, а также многих других союзников и посредников,

– подчеркнул Иван Толочко.

Он добавил, что вопрос создания демилитаризованной зоны является, вероятно, попыткой в очередной раз оправдать США в том, что война в Украине до сих пор не прекращена.

Напомним, что по словам спецпредставителя Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога, Украина предложила замораживание конфликта на текущих позициях и создание 30-километровой демилитаризованной зоны. Украинские войска могут отойти на 15 километров, и на такое же расстояние должны отодвинуться российская армия. Также Келлог настаивает на установлении перемирия минимум на 30 дней.