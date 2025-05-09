Про це у розмові з 24 Каналом розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, зазначивши, що створення демілітаризованої зони відбувалось раніше в державах, де була громадянська війна. Проте в Україні зовсім інша ситуація – на неї напала інша країна.

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Банальне "промацування" реакції

Тимочко зауважив, що у випадку нашої країни паралелі з Північною та Південною Кореєю та В'єтнамом – не доречні.

Війська можуть зупинитися, але процес їх розведення, а це не потрібно плутати зі створенням демілітаризованої зони, а також залучення посередників, вибудування фортифікацій – дуже важкий. Він має бути узгоджений на рівні двох урядів або парламентів,

– відзначив він.

Водночас виникає питання, якщо демілітаризована зона створюється на глибину 15 кілометрів, наприклад, у бік, де українські війська захищають свою територію, тоді в якій зоні опиняться Покровськ, Херсон, Часів Яр, Торецьк, Куп'янськ та багато інших населених пунктів.

Також не зрозуміло, на якій законодавчій базі це буде ґрунтуватися. Україна вже підписувала Будапештські угоди та інші безпекові документи, які абсолютно нічого їй не гарантували,

– підкреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Крім того, є питання кордонів – як їх розглядати у прикордонні, зокрема, Курської та Бєлгородської областей. Росіяни точно не погодяться, на його думку, щоб якісь розмежування відносно російських кордонів були в глибині їх території.

Наразі це просто заява, яка ще не підтверджена та і не спростована українською стороною. Ймовірніше це банальне "промацування" реакції українського суспільства та реакції того ж Путіна, а також багатьох інших союзників та посередників,

– підкреслив Іван Толочко.

Він додав, що питання створення демілітаризованої зони є, імовірно, намаганням вчергове виправдати США в тому, що війна в Україні досі не припинена.

Нагадаємо, що за словами спецпредставника Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога, Україна запропонувала заморожування конфлікту на поточних позиціях та утворення 30-кілометрової демілітаризованої зони. Українські війська можуть відійти на 15 кілометрів, і на таку саму відстань мають відсунутись російська армія. Також Келлог наполягає на встановленні перемир'я щонайменше на 30 днів.