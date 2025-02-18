Создание армии ЕС: что министры Евросоюза ответили на идею Зеленского

В Евросоюзе не планируют создавать собственную армию и этот вопрос не стоит на повестке дня.

Об этом заявили министры по делам ЕС во время неформального заседания в Варшаве, передает корреспондентка 24 Канала.

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Что говорят в Евросоюзе

Министр Польши по делам ЕС Адам Шлапка отметил, что эта тема "не на повестке дня".

Министр по делам ЕС Финляндии Йоаким Стренд отметил, что такие вопросы должны решать непосредственно лидеры ЕС, однако он не считает нужным создание новой структуры. Скорее, Стренд предлагает сосредоточиться на укреплении уже действующей армии НАТО.

У нас есть НАТО, Европа полагается на НАТО, и нам нужно укреплять наше партнерство также с США в рамках НАТО. Поэтому, как сказал наш президент, я не вижу потребности в отдельном соглашении. Но нам нужно укреплять те структуры, которые мы имеем,

- сказал он.