Зеленский подписал закон о создании двух специализированных админсудов вместо ОАСК

24 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает создание Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

Это один из шагов в рамках евроинтеграции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на закон №12368-1.

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Что означает подписанный закон

Высшая квалификационная комиссия судей должна объявить конкурс на должности судей в течение месяца после вступления в силу закона.

Для оценки добродетели и профессиональной компетентности кандидатов будет создан Экспертный совет.

Ранее, 26 февраля, Верховная Рада 234 голосами поддержала этот законопроект, предусматривающий формирование двух специализированных судов.

Несмотря на выполнение требований ЕС и МВФ, в Центре противодействия коррупции отметили, что "осталось несколько норм, которые позволят власти продвигать на должности ручных судей и влиять на решение апелляционной инстанции".

В то же время послы стран G7 приветствовали принятие закона, отметив его важность для судебной реформы и евроинтеграционного курса Украины.

Напомним, Зеленский также подписал закон о повышении акцизов на табак, который вступит в силу с 2025 года, что приведет к росту цен на сигареты.