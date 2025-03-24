Це один із кроків у рамках євроінтеграції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на закон №12368-1.

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Що означає підписаний закон

Вища кваліфікаційна комісія суддів повинна оголосити конкурс на посади суддів протягом місяця після набрання чинності законом.

Для оцінки доброчесності та професійної компетентності кандидатів буде створено Експертну раду.

Раніше, 26 лютого, Верховна Рада 234 голосами підтримала цей законопроєкт, що передбачає формування двох спеціалізованих судів.

Попри виконання вимог ЄС та МВФ, у Центрі протидії корупції зазначили, що "залишилось кілька норм, які дозволять владі просувати на посади ручних суддів та впливати на рішення апеляційної інстанції".

Водночас посли країн G7 привітали ухвалення закону, наголосивши на його важливості для судової реформи та євроінтеграційного курсу України.

Нагадаємо, Зеленський також підписав закон про підвищення акцизів на тютюн, який вступить в силу з 2025 року, що призведе до зростання цін на цигарки.