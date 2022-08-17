Как создать ОСМД в доме и почему это лучше, чем ЖЭК
Создатели жилищно-коммунальной реформы даже не догадывались, насколько она может быть полезна во время войны. Именно ОСМД стали базой для объединения украинцев. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.
Сами решили – сами сделали
В их офисах создавались пункты терробороны, оттуда коллективно эвакуировали людей, там собирали гуманитарную помощь.
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В Виннице жители трех домов, входивших в ассоциацию ОСМД, отдали на армию более 100 тысяч гривен, которые раньше собрали на ремонт, а в Днепре – всем домом готовили еду для переселенцев и защитников. И таких историй по Украине – сотни, хотя такие объединения имеют только 20% домов.
Геннадий Левитас – глава правления Ассоциации ОСМД "Парковые озера" (Киев). Он – успешный бизнесмен и активист, решивший взять на себя ответственность за общее благо жилого комплекса, где проживает. Сейчас Геннадий находится на фронте, а свои полномочия передал коллегам.
В "неорганизованном" доме гораздо легче делать какие-то махинации, получить подвал или крышу в бесплатное пользование. Поэтому местные власти часто выбирают путь краткосрочных выгод, вместо того чтобы инвестировать в развитие,
– делится наблюдениями координатор жилищно-коммунальных программ Гражданской сети "ОПОРА" Татьяна Бойко.
С этой проблемой столкнулись и владельцы квартир в жилом комплексе "Парковые озера". Особенно плохо было с пожарной системой: как оказалось, она существовала только на бумаге, хотя жители ежемесячно платили деньги за ее содержание. Пожарные насосы не были подключены к сети, а четверть трубопровода для первичного тушения пожара была просто сухой – с него ЖЭК снял краны.
Также была проблема с безопасностью: постоянно совершались кражи из квартир и припаркованных автомобилей. В начале существования ОСМД взнос на безопасность для жильцов жилого комплекса составлял 56 гривен с квартиры. Через два с половиной года за эти деньги удалось установить 340 видеокамер и успешно оплачивать посты охраны. За 2020 год в жилом комплексе не зафиксировано ни одной кражи.
Интересное Запад уже окончательно выбрал сценарий окончания войны россии против УкраиныЖители ОСМД сделали собственные контейнеры для сортировки и начали собирать картон и бумагу. Деньги со сдачи вторсырья используют на оплату работы дворника, который ее сортирует, и на ремонт общих объектов инфраструктуры: покраску скамеек, замену досок. Также дом может зарабатывать деньги. К примеру, сдавать площади в аренду или предоставлять место под рекламные объявления, заключая договоры с провайдерами.
Повышение тарифа – это тот аргумент, который часто выдвигают жители, опасающиеся перехода от ЖЭКа до ОСМД. Но в упомянутом жилищном комплексе тариф составляет 8,5 гривны. Возьмем к примеру двухкомнатную квартиру на 70 квадратов. Месячный платеж составит 595 гривен. Добавляем услуги консьержа и охраны (150 гривен) и развитие и охрану инфраструктуры (100 гривен). Итого – 845 гривен в месяц.
"Сначала не все владельцы понимали, что они владельцы. Они думали, что квартира их, а дом – ЖЭКа. Но дом – это твоя собственность, следовательно, твоя ответственность", – рассказывает Левитас.
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Как создать ОСМД
- Ознакомиться с Законом Украины "Об объединении совладельцев многоквартирного дома".
- Создать инициативную группу (не менее трех владельцев помещений в доме).
- Подготовиться к проведению собрания (получить список всех совладельцев, изучить техническое состояние дома, разработать устав ОСМД, провести информационную работу среди жителей).
- Сообщить жителям о собрании ОСМД в письменной форме под расписку или заказным письмом не позднее, чем за 14 календарных дней до собрания.
- Провести учредительное собрание (собрание фиксируется протоколом, для принятия решений необходимо собрать более 50% голосов).
- Провести письменный опрос тех, кто не был на собрании, в течение 15 календарных дней после собрания.
- Произвести общий подсчет голосов совладельцев.
- Зарегистрировать ОСМД (представить пакет документов государственному регистратору или нотариусу).
- Получить статус некоммерческой организации в налоговой и открыть счет в банке.
За подробной информацией обращайтесь в Департамент жилищно-коммунального хозяйства или местную Ассоциацию ОСМД.
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