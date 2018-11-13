Создание единой европейской армии: Меркель поддержала идею Макрона

Только сильная Европа способна защитить свои ценности. Следовательно, она должна двигаться в сторону создания настоящей европейской армии.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, пишет "Европейская правда".

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Она подчеркнула, что теперь Европа должна надеяться только на себя.

Времена, когда мы полагались на других, прошли. Это означает, что мы, как европейцы, должны взять нашу судьбу в собственные руки,

– сказала Меркель.

Канцлер считает, что Европа должна работать над видением создания однажды настоящей европейской армии. При этом Меркель отметила, эта идея не идет против НАТО, и европейская армия может стать хорошим дополнением Альянса.

Напомним, Президент Франции Эммануэль Макрон призывает европейские страны приготовиться к защите от России, Китая и США. Французский президент подчеркнул, что главной жертвой выхода США из договора о ракетах средней и малой дальности с Россией станет Европа и ее безопасность. Он также подчеркнул, что европейские страны не смогут защититься без единой армии.



Со своей стороны, президент США Дональд Трамп резко раскритиковал такое предложение президента Франции Эммануэля Макрона, назвав его "очень оскорбительным".



Впоследствии Макрон пояснил, что обеспечение безопасности Европы исключительно со стороны США является несправедливым. По словам лидера Франции, Европа многое должна делать сама.