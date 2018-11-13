18:46
13 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Комплексы Путина. Собчак против Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:34, 12 ноября
      Вести.UA. Перевоплощение Ляшко. Месть Барни
      Вєсті.UA
      21:42, 12 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Создание единой европейской армии: Меркель поддержала идею Макрона

      87 Читати новину українською
      Меркель поддержала идею Макрона по созданию единой европейской армии
      Меркель поддержала идею Макрона по созданию единой европейской армии / Фото из открытых источников

      Только сильная Европа способна защитить свои ценности. Следовательно, она должна двигаться в сторону создания настоящей европейской армии.

      Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, пишет "Европейская правда".

      Читайте также: Макрон хочет создать единую европейскую армию: появилась категоричная реакция НАТО

      Она подчеркнула, что теперь Европа должна надеяться только на себя.

      Времена, когда мы полагались на других, прошли. Это означает, что мы, как европейцы, должны взять нашу судьбу в собственные руки,
      – сказала Меркель.

      Канцлер считает, что Европа должна работать над видением создания однажды настоящей европейской армии. При этом Меркель отметила, эта идея не идет против НАТО, и европейская армия может стать хорошим дополнением Альянса.

      Напомним, Президент Франции Эммануэль Макрон призывает европейские страны приготовиться к защите от России, Китая и США. Французский президент подчеркнул, что главной жертвой выхода США из договора о ракетах средней и малой дальности с Россией станет Европа и ее безопасность. Он также подчеркнул, что европейские страны не смогут защититься без единой армии.

      Со своей стороны, президент США Дональд Трамп резко раскритиковал такое предложение президента Франции Эммануэля Макрона, назвав его "очень оскорбительным".

      Впоследствии Макрон пояснил, что обеспечение безопасности Европы исключительно со стороны США является несправедливым. По словам лидера Франции, Европа многое должна делать сама.

      Теги: Новости политики Ангела Меркель Новости Франции Европа
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украинская и российская церкви: кто кому мать и при чем здесь Томос
      сегодня , 18:15 Украинская и российская церкви: кто кому мать и при чем здесь Томос
      Євгенія Мазур 2666
      Енергетичний скандал з Дубневичами: що приховує ця історія та коли запрацюють арештовані ТЕЦ
      сегодня , 18:00 Енергетичний скандал з Дубневичами: що приховує ця історія та коли запрацюють арештовані ТЕЦ
      Тетяна Мартинюк 43
      Беги, куда глаза глядят: куда и зачем сбежал Продан
      сегодня , 17:30 Беги, куда глаза глядят: куда и зачем сбежал Продан
      Олена Трибушна 670
      Два месяца Новой школы: достижения и провалы
      сегодня , 16:02 Два месяца Новой школы: достижения и провалы
      209
      Чому Захід може пом'якшити санкції проти Росії
      сегодня , 15:00 Чому Захід може пом'якшити санкції проти Росії
      Дмитро Снєгирьов 836
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В центральной части США бушует непогода
       16 апреля , 10:39
      Саиф аль-Ислам Каддафи: Скоро вступит в действие новая конституция
       21 апреля 2011 , 13:28
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук