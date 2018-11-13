Створення єдиної європейської армії: Меркель підтримала ідею Макрона

Лише сильна Європа здатна захистити свої цінності. Відтак вона повинна рухатися у бік створення справжньої європейської армії.

Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель, пише "Європейська правда".

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Вона наголосила, що тепер Європа має сподіватися лише на себе.

Часи, коли ми покладалися на інших, минули. Це означає, що ми, як європейці, повинні взяти нашу долю у власні руки,

– сказала Меркель.

Канцлерка вважає, що Європа повинна працювати над баченням створення одного дня справжньої європейської армії. При цьому Меркель зазначила, ця ідея не йде супроти НАТО, і європейська армія може стати гарним доповненням Альянсу.

Нагадаємо, Президент Франції Еммануель Макрон закликає європейські країни приготуватися до захисту від Росії, Китаю та США. Французький президент наголосив, що головною жертвою виходу США з договору про ракети середньої та малої дальності з Росією стане Європа та її безпека. Він також підкреслив, що європейські країни не зможуть захиститися без єдиної армії.



Зі свого боку, президент США Дональд Трамп різко розкритикував таку пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона, назвавши її "дуже образливою".



Згодом Макрон пояснив, що забезпечення безпеки Європи винятково з боку США є несправедливим. За словами лідера Франції, Європа багато що повинна робити сама.