Мужчина погиб не из-за спланированного преступления, а в результате бытового конфликта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о смерти Владимира Недошивина

Мужчина работал в конструкторском бюро Машиностроения и имеет ряд патентов. В местных телеграмм-каналах отмечают, что 74-летний Недошивин после выхода на пенсию оказался никому не нужен. Пожилой мужчина много выпивал, но вел себя спокойно.

Его нашли едва живым в День победы, 9 мая, в подъезде дома и вызвали медиков. Мужчину госпитализировали в больницу, но он умер через несколько дней.

Недошивин умер от телесных повреждений, которые нанес ему сосед – 32-летний сантехник Анатолий Колобайцев.

Последний объяснил, что столкнул Недошивина с лестницы из-за того, что тот помочился в подъезде на первом этаже.

Напомним, что в 2024 году умер главный конструктор ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга. Ему был 91 год. Официально о причинах смерти Мамалыги в России не сообщали.

Ракеты этого типа оккупанты используют для ударов по территории Украины. Враг часто запускает их с временно оккупированного Крыма, а также из России.