Чоловік загинув не через спланований злочин, а внаслідок побутового конфлікту. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про смерть Владіміра Недошивіна

Чоловік працював у конструкторському бюро Машинобудування та має низку патентів. У місцевих телеграм-каналах зазначають, що 74-річний Недошивін після виходу на пенсію виявився нікому не потрібен. Літній чоловік багато випивав, але поводився спокійно.

Його знайшли ледь живим в День перемоги, 9 травня, у під'їзді будинку та викликали медиків. Чоловіка госпіталізували до лікарні, але він помер за кілька днів.

Недошивін помер від тілесних ушкоджень, які спричинив йому сусід – 32-річний сантехнік Анатолій Колобайцев.

Останній пояснив, що зіштовхнув Недошивіна зі сходів через те, що той помочився у під'їзді на першому поверсі.

Нагадаємо, що у 2024 році помер головний конструктор ракетного комплексу "Іскандер-М" Олег Мамалига. Йому був 91 рік. Офіційно про причини смерті Мамалиги в Росії не повідомляли.

Ракети цього типу окупанти використовують для ударів по території України. Ворог часто запускає їх з тимчасово окупованого Криму, а також з Росії.