Сожитель матери: 11-летняя беременная с Закарпатья рассказала о настоящем отце ребенка

На Закарпатье 11-летняя девочка вскоре станет матерью. Ранее беременная рассказывала, что отец ее ребенка из Киева. Однако оказалось, что это может быть сожитель ее матери.

Так, 11-летняя Биана из ромской семьи призналась, что историю об отце из Киева придумала. Ранее она рассказывала, что якобы познакомилась с мужчиной, когда семья работала на свалке в Киевской области.

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Почему скрывали историю

Родственники девочки якобы солгали, потому что боялись расправы. Мол, 46-летний сожитель матери из Херсона угрожал. Так, мать Бианы рассказала, что мужчина угрожал "зарезать всю семью".

Я придумала про эту свалку, сколько ему лет, потому что не хотела, чтобы Саша (сожитель матери – 24 канал) сел в тюрьму. Он мне сейчас помогает, он мне телефон по почте прислал. Я ему говорила, что мама ничего не узнает. Я же не думала, что забеременею,

– сказала Бианна.

Мать девочки добавила, что решилась рассказать все сейчас, потому что чувствует себя в безопасности.

Беременную могут забарать из семьи

Начальник Службы по делам детей Александрия Сандвари отметила, что это является поводом к изъятию беременной 11-летней девочки из семьи. Она говорит, что мать больше оберегает своих сожителей, а не ребенка.

Мать говорит, что она сделает все, чтобы дочь не забрали.

Что говорит предпологаемый отец

Сожитель Александр уверяет, что ничего не знает о матери девочки и беременности 11-летней. Однако соседи мужчины рассказали, что женщина с 11-летней девочкой 3 года жила в Херсонской области. По словам женщин, Биана им рассказала, что мужчина – страшный человек.

Однако сама девочка говорила журналистам, что "мужчина хорошо к ней относился, однако издевался над матерью".

Дело расследуют

Пресс-секретарь полиции Закарпатской области Анна Дан сообщила, что правоохранители расследуют дело об изнасиловании девочки. Устанавливают, кто отец ребенка. Кроме того, правоохранители будут иметь вопросы и к родителям Бианы.

Что известно о беременности 11-летней девочки на Закарпатье