Десятки тел сразу, – активист из Херсона раскрыл детали, как оккупанты сжигают погибших

Места, в которых российские оккупанты сжигают тела, расположены северо-западнее Херсона, в районе Чернобаевки. Почему это происходит – у России есть стандарт, речь идет о быстром уничтожении тел в мобильных крематориях.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он также отметил, что это не советская практика, ведь в советской армии так не делали, это уже чисто российская "разработка", поражающая своим цинизмом.

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Стоит отметить, что и нацистские войска так не обращались со своими погибшими солдатами – они хоронили их прямо там, где продолжались боевые действия, добавляет активист.

По его словам, у оккупантов очень сложная логистика с перемещением холодильниками этих тел, поэтому они таким образом сокращают себе расходы.

Также следует отметить, что большинство этих мертвых – наскоро мобилизованные из Луганской и Донецкой областей, к которым у оккупантов нет никаких сантиментов. Также там есть представители "социального дна" из самой россии – поэтому можно прийти к выводу, что до большинства этих сожженных, просто нет дела,

– отмечает Молчанов.

"Этот российский "стандарт" предусматривает сожжение всех вместе, поэтому, если в россию доставляют небольшие ящички с остатком тела, то родные этих оккупантов должны знать, что там просто смесь всего на свете", – говорит Владимир Молчанов.

россияне не отделяют прах в крематориях

Как утверждает херсонский активист, речь идет о десятках сожженных тел и никто не отделяет один пепел от другого.

К сожалению, по этому поводу не приходится радоваться, все же добавляет Владимир Молчанов. Ведь таким же методом, российские изверги могут уничтожать и тела замученных украинцев на оккупированных территориях.

Подробнее об отвратительном поведении оккупантов в Херсонской области: смотрите видео разговора с Молчановым