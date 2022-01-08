Сожженные дома, разбитые банкоматы, магазины и кафе: жуткое видео из Алматы

Во время протестов казахский город Алматы превратился едва ли не в руину. На улицах сгоревшие машины, разбиты банкоматы, разграблены и разбиты магазины и заведения питания.

Также в городе некоторые магазины открыты настежь и разграблены. На улицах стоят люди с оружием.

К теме Во время стрельбы в Алматы погиб 11-летний мальчик

Город Алматы почти полностью разрушили столкновения

На кадрах заметно, как город совершенно разграблен. На улицах почти нет людей, зато хорошо заметны мужчины с оружием, которым разрешили убивать.

Кроме протестующих, которые выдвинули свои требования, в стране оказалось много провокаторов и мародеров. Последние и поспособствовали хаосу в городе. В частности, они решают поживиться, грабя магазины во время столкновений и тогда, когда гибнут люди.

Город Алматы почти полностью превратился в руину: смотрите видео

Кроме того, издание "Радио Азаттик" буквально накануне сообщало, что на улицах заметили трупы. В частности тела лежали:

в машине в канаве на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Сатпаева;

напротив здания по адресу улица Байсеитовой, 42.

лежало в машине на перекрестке улиц Сатпаева и Жолтоксана.

Коротко о протестах в Казахстане и Алматы

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января. Сначала люди требовали снижения цен на газ. Впоследствии – отставки правительства и выдвинули еще ряд требований.

5 января правительство подало в отставку, с поста главы Совбеза ушел Нурсултан Назарбаев.

Впоследствии президент страны Касым-Жомарт Токаев попросил "миротворцев" ОДКБ содействовать стране в преодолении так называемой "террористической угрозы".

Так, в страну приехали военные России и Беларуси. Им разрешили применять оружие.

Известно, что гибнут люди. Убивают даже женщин и детей – во время столкновений погиб 4-летний ребенок.

В Алматы протестующие захватили администрацию и аэропорт.

Слышны выстрелы и взрывы: протесты в Казахстане набрали новые обороты – смотрите видео