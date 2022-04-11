Сознательная тактика: Россия уничтожила более 900 образовательных объектов и около 300 больниц

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия выпустила более 2 тысяч ракет, а количество артиллерийских снарядов невозможно посчитать. Часть из них уничтожила или повредила образовательные объекты и больницы.

Об этом в обращении в парламент Южной Кореи рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что это лишь первый шаг России к желаемому доминированию в мире, сообщает 24 канал.

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По словам Зеленского, ракетными и авиационными ударами по нашей территории Россия уже уничтожила сотни инфраструктурных объектов, которые обеспечивали нормальную экономическую и социальную жизнь в Украине. В частности, президент отметил о серьезных разрушениях нефтебаз, складов с продуктами, предприятий, аэропортов и университетов.

Одних только образовательных объектов сегодня уничтожено 938. Еще почти 300 – больниц,

– подчеркнул он.

Зеленский добавил, что это сознательная тактика российских войск. Захватчики целенаправленно разрушают целые города из артиллерии, минометов и танков. От их вторжения пострадали десятки городов, российские военные пытаются стереть с лица земли.

Чтобы остановить сокрушительные разрушения, Зеленский призвал поддержать Украину наложением новых санкций.

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