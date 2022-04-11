Про це у зверненні до парламенту Південної Кореї розповів президент України Володимир Зеленський. Він додав, що це – лише перший крок Росії до омріяного домінування у світі, повідомляє 24 канал.

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Росія свідомо руйнує інфраструктуру України

За словами Зеленського, ракетними та авіаційними ударами по нашій території, Росія вже знищила сотні інфраструктурних об'єктів, які забезпечували нормальне економічне та соціальне життя в України. Зокрема президент зазначив про серйозні руйнування нафтобаз, складів з продуктами, підприємств, аеропортів та університетів.

Одних тільки освітніх об'єктів сьогодні знищено 938. Ще майже 300 – лікарень,

– наголосив він.

Зеленський додав, що це свідома тактика російських військ. Загарбники цілеспрямовано руйнують цілі міста з артилерії, мінометів та танків. Від їхнього вторгнення постраждали десятки міст, які російські військові намагаються стерти з лиця землі.

Щоб зупинити нищівні руйнування, Зеленський закликав підтримати Україну накладанням нових санкцій.