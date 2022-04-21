Сознательно бьют по многоэтажкам, – глава военной администрации Попасной о цели оккупанта

Оккупанты сознательно обстреливают жилые кварталы и многоэтажки в Попасной. Пропагандисты российских СМИ вполне серьезно рассказывают, что такие жестокие обстрелы нужны, "чтобы у ВСУ не было глаз"

Об этом в эфире 24 канала рассказал Николай Ханатов, глава военной администрации Попасной. Он также добавил, что в городе идут ожесточенные бои, а захватчики постоянно обстреливают все, что видят.

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Российские захватчики сейчас цинично обстреливают многоэтажки, поэтому сейчас очень нужно обеспечивать всем необходимым наше войско, чтобы потом не восстанавливать разрушенные города,

– отмечает глава военной администрации.

Местные очень злы на это российское нашествие, они на 100% все понимают и эти все зверства оккупантов вызывают только злость, объясняет Ханатов. Он также добавил, что в Попасной сейчас осталось около 3 тысяч человек, полгорода оккупировано, поэтому трудно сказать точную цифру.

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