Про це у ефірі 24 каналу Микола Ханатов, голова військової адміністрації Попасної. Він також додав, що у місті йдуть запеклі бої, а загарбники постійно обстрілюють усе, що бачать.

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Російські загарбники зараз цинічно обстрілюють багатоповерхівки, тому зараз дуже потрібно забезпечувати всім необхідним наше військо, аби потім не відновлювати зруйновані міста,

– зазначає голова військової адміністрації.

Місцеві дуже злі на цю російську навалу, вони на 100% все розуміють і ці всі звірства окупантів викликають тільки злість, пояснює Ханатов. Він також додав, що у Попасній зараз залишилось близько 3 тисячі людей, пів міста окуповано, тому важко сказати точну цифру.

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