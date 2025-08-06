Президент Украины отреагировал на российский удар по гражданской инфраструктуре в Измаильском районе Одесской области. Он заявил, что оккупанты сознательно ударили по подготовке к отопительному сезону.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что сказал украинский лидер?

Владимир Зеленский вспомнил о ночном обстреле оккупантов. Враг целился в объекты гражданской инфраструктуры Одесской области.

Сотни семей оставили без газа. И это был сознательный удар по нашей подготовке к отопительному сезону, абсолютно циничный, как и каждый российский удар по энергетике,

– сказал президент Украины.

Он также рассказал об ударах по электросетям на Днепропетровщине, сброс с беспилотника по людям в Херсоне, удары по частным домам в Харьковской и Донецкой областях.