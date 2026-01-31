SpaceX отрезает россиян от Starlink: компания начала борьбу с атаками дронов

Компания SpaceX по запросу Министерства обороны Украины начала внедрять первые меры для противодействия использованию российскими войсками терминалов Starlink во время дроновых атак на Украину. Пока что эти решения "экстренные", то есть временные, пока им на смену не придут более глобальные меры.

Об этом рассказали советник главы Минобороны по технологическим направлениям Сергей Бескрестнов (позывной "Флеш") и Сергей Стерненко.

Как SpaceX останавливает россиян от использования Starlink для ударов по Украине?

Часть пользователей спутниковой связи Starlink в Украине уже заметила начальные ограничительные шаги, которые SpaceX реализовала по просьбе украинского оборонного ведомства. В то же время Бескрестнов отметил, что детали принятых и запланированных действий пока не подлежат публичному разглашению.

Он подчеркнул, что все меры имеют одну цель – минимизировать угрозу от российских беспилотников и обезопасить как военных, так и гражданское население, а также объекты критической инфраструктуры.

Также он добавил, что текущие решения являются временными или же другими словами "экстренными". Позже они будут заменены более глобальным и продуманным решением, на которое понадобится определенное время.

"Давно пора собрать всю информацию по стране относительно пользователей услуг SpaceX в армии. Не скрываю, такие попытки уже были, но многие солдаты, которые используют волонтерские Starlink и личные Starlink, не хотели подавать информацию командованию. Вдруг командир заберет, или новый не даст, или еще что-то", – пишет Флеш.

Бескрестнов заверил, что будет найден способ сбора этой информации таким образом, чтобы военные доверяли процессу и не боялись негативных последствий. Он также подытожил, что SpaceX активно привлечена к этой работе и сотрудничает со специалистами Министерства обороны Украины.

Сергей Стерненко отметил, что в российских группах уже жалуются на то, что терминалы Starlink отключаются на скорости более 90 километров в час. Это делает невозможным их использование на керовных ударных БпЛА типа "Молния" или "Италмас".

