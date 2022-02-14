Спад заболеваемости, риски беременности при COVID: новости о коронавирусе 14 февраля

После 4 недель стремительного роста заболеваемости коронавирусом в Украине в Минздраве отметили первые признаки стабилизации ситуации. Коронавирус может привести к гибели плода у беременных. Иммунитет против COVID-19 начинает ослабевать через 4 месяца после третьей дозы мРНК-вакцины. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 14 февраля.

Новости о коронавирусе в Украине 14 февраля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

В течение суток в Украине заболели коронавирусом 16 993 человека, среди них 1447 детей и 252 медработника. В больницы госпитализировали 2 270 пациентов с выраженными симптомами COVID-19, от осложнений недуга, к сожалению, умерли 142 человека. Зато выздоровели – 9 338 человек.

Интересно Минздрав ответил на нестандартные вопросы о COVID-вакцинации

Какие темпы тестирования? Снижение заболеваемости можно объяснить меньшим количеством проведённых тестов. Так, в воскресенье, 13 февраля, в Украине провели 60 375 тестов на коронавирус, в частности: методом ПЦР – 26 587, методом ИФА – 1 873 и 31 915 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Между тем, в пятницу в стране провели 139 475 тестирований, а в четверг – 154 597.

Количество больных коронавирусом в регионах в сутки

Киев – 2 293;

Винницкая область – 401;

Волынская область – 445;

Днепропетровская область – 1 171;

Донецкая область – 737;

Житомирская область – 739;

Закарпатская область – 292;

Запорожская область – 468;

Ивано-Франковская область – 436;

Киевская область – 530;

Кировоградская область – 258;

Луганская область – 245;

Львовская область – 736;

Николаевская область – 746;

Одесская область – 1 519;

Полтавская область – 222;

Ровненская область – 395;

Сумская область – 500;

Тернопольская область – 361;

Харьковская область – 1 1107;

Херсонская область – 721;

Хмельницкая область – 564;

Черкасская область – 823;

Черновицкая область – 571;

Черниговская область – 713.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 4 542 693 случая заболевания. По состоянию на 14 февраля известно о 3 788 395 случаях выздоровления. Впрочем, жертвами коронавируса, к сожалению, стали 102 950 человек.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала

Темпы вакцинации

Источник: Минздрав

Полный курс вакцинации против COVID-19 в Украине прошли 14,95 миллиона человек, в том числе третью прививку уже получили 567 тысяч украинцев.

При этом в целом сделали 31,1 миллиона прививок, за последние сутки – около 19 тысяч.

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За сутки 13 февраля в Украине 18 938 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 5 658 человек, вторую дозу – 8 981 человек, дополнительную дозу получили 95 человек, бустерную дозу – 4 204 человека.

Прививки проводили 343 мобильных бригады по иммунизации, 1 726 пунктов прививки и 407 центров вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании получили первую дозу – 15 577 692 человека, получили две дозы – 14 958 214 человек.

Кроме того, дополнительную дозу получили 23 748 человек, бустерную дозу – 567 242 человека.

В общей сложности проведено 31 126 896 прививок.

Какие препараты выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 923 711,

Coronavac – 4 973 076,

AstraZeneca – 1 638 184,

Moderna – 1 534 856,

Covishield (AstraZeneca) – 4 87 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

Первые признаки стабилизации ситуации с коронавирусом

Источник: 24 канал

Впервые за последние 4 недели недельное количество выявленных случаев и госпитализированных прекратило рост и демонстрирует спад. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Снижение недельного количества новых случаев зарегистрировали на территории 9 регионов и заметно снижение показателя в Винницкой (-38%) и Ивано-Франковской (-37%) областях.

Киев снова "желтый"

Источник: Минздрав

Министерство здравоохранения обновило карантинное зонирование страны. Киев из оранжевой перешел в желтую зону. Ранее в столице был критический показатель госпитализаций, сейчас ситуация стабилизировалась.

. По состоянию на 14 февраля, кроме Киева в желтой зоне находятся Полтавская и Харьковская области.

Показатели заболеваемости в регионах / Инфографика МЗ

Полноценное обучение в школах Львова возобновилось

Источник: ЛГС

В настоящее время во Львове действует большинство карантинных ограничений желтой зоны. Во всех львовских школах с понедельника, 14 февраля, возобновили очную учебу. Однако отдельные школы могут вернуться на дистанционное, в случае необходимости.

Правила адаптивного карантина в Украине / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 14 февраля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 14 февраля в мире выявили более 412 миллионов больных коронавирусом и более 5,8 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Бразилия, Германия и Италия.

Исследование коронавируса

Что будет с пандемией коронавируса: сценарии

Источник: GOV.UK

Британская научная консультативная группа по чрезвычайным ситуациям (SAGE) описала возможные сценарии того, что будет дальше с пандемией коронавируса. Все они предполагают, что вирус быстро не исчезнет. В самом оптимистическом сценарии вакцины сохранят свою эффективность против новых вариантов (без повышенной заразности или тяжести течения).

Больше здесь Что будет дальше с пандемией коронавируса: 4 возможных сценария

Почему больные COVID-19 беременные могут родить мертвого ребенка

Источник: Archives of Pathology & Laboratory Medicine

Ученые рассказали о случаях, когда коронавирус поразил плаценту и привел к мертворождению у невакцинированных беременных.

Авторы считают, что коронавирус достигает плаценты через кровоток, прикрепляясь к восприимчивым клеткам и вызывая отложения белка и необычную форму воспаления, которая блокировала кровообращение и поступление кислорода. Это привело к гибели ткани плаценты и удушью плода.

Эффективность защиты третьей дозы вакцины

Источник: MedicalXpress

Исследование показало, что иммунитет против COVID-19 начинает ослабевать через четыре месяца после получения третьей дозы вакцины мРНК (Pfizer или Moderna). Снижение иммунитета наблюдалось во время волны вариантов Дельта и Омикрон. Несмотря на то, что со временем защита уменьшалась, третья доза все еще была высокоэффективна для предотвращения тяжелого течения COVID-19.