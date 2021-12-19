Спад заболеваемости: в Украине более 3 тысяч случаев COVID-19

По состоянию на 19 декабря в течение суток в Украине подтвердили 3 602 случая заболевания COVID-19. Среди инфицированных 390 детей и 49 медработников.

Статистика распространения COVID-19

В больницы госпитализировали 2 129 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 176 человек. Зато выздоровели – 6 866 жителей страны.

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За сутки лаборатории провели 44 590 тестов, в том числе:

методом ПЦР – 18 299;

методом ИФА – 4 184;

исследований экспресс-тестами на антиген – 2 2107.

Общие данные! С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 608 151 случай заболевания. По состоянию на 19 декабря поправились 3 331 865 человек.

Впрочем, к сожалению, жертвами коронавируса в стране стали 93 105 человек.

Ситуация в регионах:

г. Киев – 374;

Винницкая область – 145;

Волынская область – 142;

Днепропетровская область – 236;

Донецкая область – 124;

Житомирская область – 191;

Закарпатская область – 115;

Запорожская область – 165;

Ивано-Франковская область – 134;

Киевская область – 274;

Кировоградская область – 99;

Луганская область – 9;

Львовская область – 221;

Николаевская область – 105;

Одесская область – 163;

Полтавская область – 139;

Ровненская область – 119;

Сумская область – 114;

Тернопольская область – 160;

Харьковская область – 92;

Херсонская область – 26;

Хмельницкая область – 183;

Черкасская область – 93;

Черновицкая область – 91;

Черниговская область – 88.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.