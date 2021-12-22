"Спалила" гражданская жена: соратник Медведчука Казак скрывается в Москве

Следы соратника Медведчука Тараса Козака обнаружили в России. Его жена Наталья Лавренюк нарушила правила дорожного движения в Москве.

Штраф обнародовали в соответствующей базе данных. Эту информацию нашел журналист-расследователь Максим Савчук.

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Будьте осторожны там, на дорогах России, и погашайте долги вовремя. Потому что найти вас в базе судебных приставов очень легко,

– сказал журналист с иронией.

В то же время этот факт может свидетельствовать о том, что Козак с семьей находится в России.

Почему скрывается Козак

Кума Путина Виктора Медведчука и его соратника Тараса Козака подзревают в совершении госизмены и покушении на разграбление нацресурсов во временно оккупированном Крыму.

В начале мая 2021 года Ирина Венедиктова подписала подозрения Медведчуку и Козаку. Их подозревают в совершении госизмены и покушении на разграбление нацресурсов во временно оккупированном Крыму. Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание казака. Ранее его уже объявили в розыск.

Козак также связан с передачей вражеским спецслужбам государственной тайны в 2020 году – Медведчук через Козака слил российским спецслужбам информацию о расположении скрытого военного подразделения ВСУ.

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Ранее сам кум Путина заявлял, что Козак якобы поехал в Беларусь на лечение. По его словам, он с ним контактировал. В то же время Медведчук отрицал, что обсуждали они дело относительно месторождения "Глубокая" в Черном море.

Полное сообщение Максима Савчука в телеграмме

Гражданская жена Тараса Козака "спалила" место пребывания семьи беглого депутата. И это не Беларусь, это таки Россия. 22.11.2021 Наталья Лавренюк нарушила правила дорожного движения в Москве, за что получила штраф. Будьте осторожны там, на дорогах России, и погашайте долги вовремя. Потому что найти вас в базе судебных приставов очень легко.