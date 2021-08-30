Поэтому прохожий разбил окно автомобиля, чтобы оказать первую помощь. После этого он вызвал туда скорую.
Другой случай На Киевщине водителю стало плохо: неуправляемое авто наделало бед – фото
Начал трястись и потерял сознание
По словам очевидцев, правоохранитель потерял сознание и начал трястись. В сети предположили, что у него был приступ эпилепсии.
Почему это случилось – пока неизвестно. Официально это событие в полиции Одесской области не комментировали.
Полицейский потерял сознание за рулем / Фото телеграма "Ху***я Одесса"
Водители теряют сознание довольно часто
- 28 мая во Львове водитель внедорожника потерял сознание за рулем на светофоре. Ему хотели оказать медицинскую помощь, однако уже было поздно. Врачи по прибытию лишь констатировали смерть.
- 24 июня в Киеве во время движения потерял сознание водитель трамвая. Ему помогла прийти в себя водитель другого трамвая. Инцидент объяснили чрезвычайной жарой. В кабине водителя тогда было 47 градусов.
- В Одессе 30 июля маршрутка врезалась в трамвай на перекрестке. Впоследствии в сети сообщили, что это произошло, из-за того, что водитель автобуса упал в обморок прямо за рулем. Скорость движения была небольшой, поэтому никто не пострадал.