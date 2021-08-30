Поэтому прохожий разбил окно автомобиля, чтобы оказать первую помощь. После этого он вызвал туда скорую.

Другой случай На Киевщине водителю стало плохо: неуправляемое авто наделало бед – фото

Начал трястись и потерял сознание

По словам очевидцев, правоохранитель потерял сознание и начал трястись. В сети предположили, что у него был приступ эпилепсии.

Почему это случилось – пока неизвестно. Официально это событие в полиции Одесской области не комментировали.



Полицейский потерял сознание за рулем / Фото телеграма "Ху***я Одесса"

Водители теряют сознание довольно часто